«كهرباء دبي» تطلق المرحلة الخامسة من «تجاوز تطلعات المتعاملين»

دبي (الاتحاد)

أطلقت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬المرحلة ‬الخامسة ‬من ‬البرنامج ‬التدريبي «‬تجاوز ‬تطلعات ‬المتعاملين»‬ الذي يقدم رؤية ‬شاملة ‬لموظفي ‬الهيئة حول ‬أعلى ‬معايير ‬الجودة ‬في ‬مجال ‬الخدمات ‬وإسعاد ‬المتعاملين.

يشارك في البرنامج 61 موظفاً من مركز رعاية المتعاملين (مركز الاتصال)، و63 موظفاً من موظفي مراكز سعادة المتعاملين، إضافة إلى 10 موظفين من إدارة خدمات الفواتير.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات الفئات المعنية من الموظفين وغرس ثقافة سعادة المتعاملين فيما بينهم، ومن ثمّ الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ويغطي البرنامج العديد من الجوانب المهمة ذات الصلة، بما فيها كيفية التعامل بمهنية وكفاءة عالية مع المتعاملين، وتسهيل خدماتهم، والإدارة الفعالة للوقت، إلى جانب العمل الجماعي واستراتيجيات التواصل.

ويشمل البرنامج مقدمة حول خدمة المتعاملين وفهم المتعاملين ومتطلباتهم وتعزيز مهارات التواصل معهم، وتحليل المتعاملين لمعرفة احتياجاتهم، ومهارات التعامل عبر الإنترنت والهاتف، والتعامل مع الغضب والسلوكيات غير اللائقة، والسيطرة على ردود أفعال المتعاملين، وتأسيس معايير أداء لجودة الخدمات في كل إدارة، وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة، وبناء الفريق، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت والتوتر، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسة.