أنا مع التنوع

ديتمار سيرسدورفر*

الانقسام والإقصاء هما أمران مألوفان بالنسبة لي، حيث أن نشأتي في غرب ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قد منحتني تجربة مباشرة حول ما تبدو عليه وتشعر به أي أمة مقسّمة، وقد نشأ جيلي وهو يعلم أن هناك جدارًا من غير المسموح تسلّقه أو تجاوزه، لقد كان هناك «هم» وعلى الجانب الآخر «نحن».

إلا أن ذلك منحني أيضاً فكرة واضحة عن قوة وإرادة الشعب، خاصة عندما شهدتُ أخيرًا سقوط جدار برلين في عام 1989. وعلى الرغم من الصراعات وآثار التقسيم التي خلّفها الجدار، فقد كانت السنوات التي تلت ذلك مثالاً واضحاً على أهمية الوحدة والاندماج وقدرتهما على جلب فوائد اقتصادية واجتماعية متنوعة. وقد جعلتنا ألمانيا الموحدة لاعباً أقوى على الصعيد العالمي، كما كان ذلك الحدث العظيم دليلاً على أن الانقسامات التي استمرت لعقود طويلة، يمكن التراجع عنها وإلغاؤها. وعلى الرغم من أن تحقيق ذلك يكلّف أموالًا طائلة ويحتاج إلى جهود جبّارة، إلا أنه يخلق أيضاً العديد من الفرص المميزة.

ولا يخفى على أحد، خاصة في عالمنا الذي يشهد استقطاباً متزايداً اليوم، أن هناك من قد يختلف مع هذا الرأي. لكن واقع تجربتي الشخصية والمهنية جعلني من أشد المؤمنين بقوة الانفتاح وكسر الحواجز. وهذا هو السبب الذي يدفعني إلى الاعتقاد بضرورة التروّي وإعادة النظر في الطريقة التي يصوغ فيها التنوع والشمولية حياتنا وأعمالنا بشكل أفضل.

وقد وفر لي العمل مع شركة سيمنس الفرصة للإقامة في أماكن مختلفة، مثل جنوب شرق آسيا، وآسيا المحيط الهادئ والأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط. وإذا كان هناك شيء واحد قد استخلصته من العمل في كل تلك الدول والمناطق المختلفة، فهو أن الناس، بغض النظر عن العرق أو الخلفية والثقافة والجنس، يمكن أن يجعلوا الفرد يشعر بالترحاب، ويقدموا له دعماً غير مشروط، ويبنوا علاقات تآزر وتعاضد مذهلة.

وبفضل حياتي المهنية، فأنا أشعر وكأنني نشأت كجزء من مجتمع عالمي ساهم في تحقيق أهداف الشركة والنمو الذي تتمتع به اليوم بطرق رائعة. وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تدعم قضية التنوع في مكان العمل. ولا تزال البحوث تقدم إثباتات مستمرة في أن العمل مع زملاء مختلفين يمكن أن يجعلنا بصفة عامة، أكثر إبداعاً وابتكاراً ومثابرة واجتهاداً، بالمقارنة مع العمل ضمن مجموعات متجانسة. ويتيح لنا ذلك أيضاً الإعداد بشكل أفضل وفق آراء ووجهات نظر مختلفة وجديدة، ويساعدنا على التمتع بعقل منفتح على معلومات جديدة لم يسبق لنا التفكير بها مطلقاً. كما تتمتع الشركات التي لديها قوة عمل متنوعة بربحية أعلى وفهم أفضل لأصحاب المصلحة.