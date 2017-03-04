الإمارات ترفع صادراتها إلى الولايات المتحدة ٪36 في 2016

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2016 بنسبة 36%، لتصل إلى 12.3 مليار درهم (3.35 مليار دولار)، مقارنة مع 9.03 مليار درهم (2.46 مليار دولار) في عام 2015، حسب بيانات مركز الإحصاء الأميركي.

ووفقاً لبيانات المركز، التابع لوزارة التجارة الأميركية، حافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة أكبر أسواق الصادرات الأميركية في الشرق الأوسط بإجمالي واردات بلغت قيمتها 82.2 مليار درهم شكلت نحو 35% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى البلدان العربية المقدرة بنحو 235.2 مليار درهم.

وحسب البيانات، ارتفعت المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2016، إلى 94.5 مليار درهم، مقارنة مع 93.4 مليار درهم ومع 91.2 مليار درهم لعام 2014.

وأفادت غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، بأن قائمة أعلى خمس وجهات للبضائع الأميركية في الشرق الأوسط ظلت من دون تغيير لعام 2016، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة بإجمالي صادرات (22.4 مليار دولار) ثم السعودية (18.0 مليار دولار)، وقطر (4.9 مليار دولار)، ومصر (3.5 مليار دولار)، والكويت (3.3 مليار دولار).