10 قتلى حرقاً باصطدام حافلة بشاحنة في المغرب

عواصم (وكالات)

قضى عشرة أشخاص حرقا في حادث سير وقع امس في جنوب المغرب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية (ماب) عن مسؤولين محليين. ووقع الحادث على طريق سريع على بعد 41 كيلومترا من مدينة أغادير حين اصطدمت شاحنة بحافلة تنقل ركابا، فاشتعلت النيران. وقضى عشرة أشخاص حرقا وأصيب 22 آخرون، من بينهم شخص إصابته خطرة نقل على متن مروحية إلى مراكش، بحسب المصدر.

أما باقي المصابين فعولجوا في أغادير. وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات هذا الحادث.

وبحسب بيانات وزارة التجهيز والنقل، لقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم في حوادث الطرق في المغرب خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016.

وفي الجزائر، تسبب انقلاب حافلة لنقل المسافرين في الساعات الأولى من امس بمقتل 9 أشخاص وجرح 12 آخرين في ولاية المسيلة (250 كيلومترا جنوب الجزائر)، بحسب ما أعلنت القناة الثالثة للتلفزيون الحكومي.