دراسة: التجارة الحرة تدعم توجهات الإمارات لمرحلة ما بعد النفط

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تشكل اتفاقيات التجارة الحرة أحد عناصر دعم الاقتصاد غير النفطي للإمارات خلال المرحلة المقبلة، بحسب رسالة الدكتوراه التي قدمتها المواطنة خديجة علي محمد عبد الرحمن لتعد أول إماراتية تحصل على الدكتوراه في التجارة العالمية والتجارة الحرة من جامعة أوياما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتتناول الدراسة إمكانية إبرام الإمارات اتفاقيات تجارة حرة مع اليابان لتعميق العلاقات بين البلدين وتوسيع أطر التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك في ظل توجه الدولة إلى مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة بين الإمارات والدول لدعم مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، والتي اعتمدتها الدولة للتعامل مع التغيرات الاقتصادية والتطورات العالمية.

وتناولت الدراسة، التحديات التي تواجه التجارة الحرة للدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أطر تعزيز عمليات التجارة الحرة، بهدف المباشرة بخطة لدعم الاقتصاد للدولة من دون الاعتماد على النفط، وذلك عن طريق التجارة الحرة FTA مع دولة اليابان تحديداً.

وأشارت إلى أهمية إنشاء المصانع في المناطق الحرة بالدولة ونقل التكنولوجيا في قطاعات صناعية عديدة ما يسهم في دعم الاقتصاد، كما ألقت الضوء على منظمة التجارة العالمية وقوانينها، لافتة إلى أن برامج تطوير الموارد البشرية في الشركات تسهم بفاعلية في زيادة الأداء وتوفير كفاءات تحقق الاستراتيجيات الموضوعة بمستويات ومعايير عالمية.