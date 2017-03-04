رشا طبيلة (أبوظبي)

«طائرة خاصة»، «سيارة ليموزين»، «يخوت فاخرة»، «أطعمة مختارة»، هي عدد من الخدمات الفاخرة التي يطلبها السياح الـ«VIP» أو «كبار الشخصيات»، القادمين إلى أبوظبي، لينقلوا رحلتهم إلى مستوى آخر من الرفاهية.

فشركات سفر وسياحة وفنادق، وشركات طيران، ومطارات، توفر هذه الخدمات في حال طلبها من جانب السياح، لتعكس روح الضيافة الإماراتية، وجودة الخدمات المقدمة، وتقدمها بتكاليف معينة تتحكم فيها طبيعة الخدمة، فأبوظبي تتوافر فيها جميع مقومات السياحة الفاخرة من فنادق فاخرة، وخدمات بجودة عالية، ومرافق متنوعة.

يقول سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة: إن الخدمات الفاخرة تقدم للسياح حسب طلبهم، فأكثر الخدمات التقليدية التي يتم طلبها خدمات التوصيل من خلال سيارة فاخرة كالليموزين مع سائق خاص، وخدمات فندقية فاخرة، مثل الحجز في أجنحة ملكية فاخرة، والتي توفر أيضاً خدمة النادل الشخصي.

ولفت الدرمكي إلى أن من بين الخدمات التي يطلبها السياح أيضاً مثلا استئجار طائرة خاصة، والتي يصاحبها خدمات فاخرة من خدمة الاستقبال من باب الطائرة في المطار، وتيسير وتقليص وقت إجراءات دخولهم للمطار.