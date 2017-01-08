السيسي: المصريون يد واحدة ولا يمكن التفريق بينهم

القاهرة (د ب أ)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن المصريين جميعا يد واحدة، وأنه لا يمكن التفرقة بينهم وذلك في معرض تهنئته لجميع المسيحيين في مصر بمناسبة عيد الميلاد.

وخلال كلمته - في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء امس الأول - أكد السيسي أن كل الكنائس التي أضيرت تم ترميمها، ماعدا كنيستين بالمنيا والعريش وأنهما ستكونان جاهزتين خلال أسبوع.

ونقل موقع «أخبار مصر»، عن الرئيس وعده ببناء أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم، مشيرا إلى أنه سيكون أول المساهمين في بناء المسجد والكنيسة وان العام القادم سيشهد الاحتفال بافتتاحهما.

وأضاف السيسي أن المصريين سيرون مصر قريبا وسيخرج منها الخير والنور للعالم كله، وأننا سنعلم الناس المحبة والأمان والاستقرار الحقيقي.

كما أشار الرئيس إلى أن الله خلق التنوع بين الناس وانه لابد من احترام إرادة الله، موضحا أن الذي يرفضها ليس بفاهم.