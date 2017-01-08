تركيا توافق على سحب قواتها العسكرية من «بعشيقة»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أنه تم الاتفاق مع نظيرة التركي بن علي يلدريم بشأن طلب سحب القوات التركية من منطقة بعشيقة في محافظة نينوى، في حين واصلت القوات العراقية تقدمها في الموصل وتحريرها للعديد من الأحياء الجديدة واقترابها من نهر دجلة الذي يفصل المدينة لقسمين.

وقال حيدر العبادي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في بغداد أمس، «تم الاتفاق على طلب انسحاب القوات التركية من بعشيقة».

وأضاف «تركيا عزيزة علينا وحريصون على إقامة علاقات معها وفق قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين واحترام المصالح المشتركة».

بدوره، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم «هناك حاجة لتصفية داعش ونحن نحل موضوع بعشيقة مع الجانب العراقي». وأضاف «يجب أن تنسحب قوات حزب العمال التركي من مدينة سنجار، وسيتم تطهير المدينة من المنظمات الإرهابية، لأن سنجار تشكل تهديدا يجب إزالته، ونحن جاهزون للتعاون مع العراق».