ضباب على مناطق الدولة وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

هالة الخياط (أبوظبي)

انخفضت الرؤية الأفقية أمس، على معظم مناطق الدولة إلى أقل من 50 متراً، بفعل تشكل الضباب الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى، وسط توقعات استمرار فرصة تشكل الضباب صباح اليوم.

وسجلت محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أقل درجة حرارة 10.3 درجة مئوية في جبل جيس، وكان الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خلال نشاط السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن يكون الطقس اليوم الجمعة رطباً مع استمرار فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ويحتمل سقوط الأمطار الخفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية صباح اليوم.

والرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً على البحر، ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً مع السحب وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ويحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من تكون السحب الركامية على بعض المناطق الساحلية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس من السبت إلى يوم الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة على فترات. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر، ومع تواجد السحب، ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي يصبح مضطرباً يومي الأحد والاثنين ومتوسط الموج في بحر عمان.