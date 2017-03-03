فيديو.. محمد بن زايد: قواتنا المسلحة الحصن المنيع للوطن والحامي لمكتسباته ومنجزاته

أبوظبي(وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، العرض العسكري الحي «حصن الاتحاد» والذي جرى وسط البحر قبالة شاطئ كورنيش أبوظبي أمام جمهور واسع من المواطنين والمقيمين، وجسد القدرات الاحترافية لقواتنا الباسلة، وهي تقوم بتحرير رهائن من على متن سفينة مختطفة في عرض البحر، وتتعامل مع تهديدات في المناطق المبنية، وتخلله مناورات للطائرات المروحية، والمقاتلات النفاثة والغواصات البحرية.

وشهد العرض الذي نفذته القوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وعدد من الشيوخ.

كما حضر العرض معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من قيادات ورؤساء هيئات وكبار ضباط تشكيلات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين. وشاهد الحضور من خلال عرض «حصن الاتحاد» عمليات مشتركة شملت عدداً من أفرع قواتنا المسلحة، مع التركيز على قوة الرد السريع المدربة تدريباً عالياً من أفراد حرس الرئاسة التي مثلت القوات البرية، بدعم من قيادة الطيران المشترك والقوات البرية والبحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة الإماراتية تمثل الحصن المنيع للوطن والحامي لمكتسباته ومنجزاته الحضارية في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسع فيها مصادر الاضطراب والخطر.