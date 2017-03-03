فوضى ليبيا.. شلل سياسي وحكومات شتى!

طرابلس (رويترز)
في مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة التي نجت من المعارك في العاصمة الليبية طرابلس دون خدش تقريباً أقام شخص أعلن نفسه مدافعاً عن الثورة الليبية قاعدة ليكون واحداً من ثلاثة مطالبين برئاسة حكومة البلاد.
ويتمركز عدد من الحراس وسيارتان من طراز الدفع الرباعي عند مجمع «خليفة الغويل»، بينما يسيطر أنصاره على الطرق المحيطة بنقاط تفتيش ودوريات.
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وبعد ستة أعوام من انتفاضة دعمها «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) أطاحت معمر القذافي الذي حكم البلاد 40 عاماً، أدى ظهور «الغويل» مرة أخرى إلى وضع العاصمة في حالة تأهب وتسبب في معارك عنيفة بشكل غير معتاد.
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