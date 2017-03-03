«معركة الموصل».. مدنيون خائفـون يفرون من هول القتال

حمام العليل (أ ف ب)

يتطاير أزيز الرصاص بينما يحاول مدنيون الفرار من الجانب الغربي لمدينة الموصل، حيث تخوض القوات العراقية معارك ضد الإرهابيين، فيقتل على الفور رجل كان يحاول الهروب مع عائلته.

وتقول «ميسون»، التي شاهدت إطلاق النار خلال فرارها من حي المأمون الواقع جنوب غرب الموصل «أطلق القناص النار عليه وأصابه في الرأس، بينما كان بين أطفاله وزوجته، وكان هؤلاء يبكون».

وأضافت المرأة التي تبلغ من العمر 35 عاماً، داخل معسكر للنازحين قرب الموصل «لم يرغبوا أن يتركوه، لكننا أجبرناهم على مواصلة السير، لأن الوضع كان خطيراً جداً».

ونزح أكثر من 28 ألف شخص من سكان الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية في 19 فبراير، لاستعادة السيطرة على المعقل الأخير لتنظيم «داعش»، حسب الأمم المتحدة. ويهرب سكان المدينة من الجوع والقتال، ويمرون بتجارب مروعة.