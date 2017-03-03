كوريا الشمالية: ضحية المطار قضى بأزمة قلبية

كوالالمبور (وكالات)

قالت كوريا الشمالية أمس إن ثمة مؤشرات قوية على أن أزمة قلبية كانت وراء مقتل مواطنها الذي توفي في مطار كوالالمبور الدولي. وقالت ماليزيا إن الرجل ويدعى كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قتل بمادة كيميائية شديدة السمية تعرف باسم غاز الأعصاب في.إكس. ونفت كوريا الشمالية أن يكون القتيل هو كيم جونج نام. وقال ري تونج إيل نائب سفير كوريا الشمالية السابق لدى الأمم المتحدة إن عينات من المادة السامة التي عثر عليها أثناء تشريح الجثة يجب أن ترسل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال للصحفيين : «إذا كانت تلك المادة استخدمت بالفعل فإن العينات يجب أن ترسل إلى مكتب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».

إلى ذلك، ألغت ماليزيا اتفاقا مع بيونج يانج لإعفاء الزوار من تأشيرة الدخول، على خلفية خلاف دبلوماسي متزايد بعد اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في كوالالمبور، وفق ما أفادت أمس وكالة برناما الماليزية.

ويصبح هذا الإلغاء ساري المفعول في 6 مارس. وبعد ذلك التاريخ، سيتوجب على الكوريين الشماليين الراغبين في زيارة ماليزيا الحصول على تأشيرة. ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي أن القرار اتخذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتم اغتيال كيم جونغ-نام في الثالث عشر من فبراير في مطار كوالالمبور الدولي بواسطة غار أعصاب قوي المفعول هو غاز «في إكس» المحظور والمصنف من أسلحة الدمار الشامل. ووجه القضاء الماليزي الاتهام في هذه القضية الاربعاء الى امرأتين هما ستي عائشة (اندونيسية في الـ25) ودوان تي هيونغ (فيتنامية في الـ28). وتقول كوريا الجنوبية إن عملية الاغتيال تمت تنفيذا لأمر من بيونج يانج باغتياله.