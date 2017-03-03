النواب الأوروبيون يريدون فرض تأشيرات دخول على الأميركيين

بروكسل (أ ف ب)

طلب البرلمان الأوروبي أمس من المفوضية الأوروبية العودة سريعا عن قرار إعفاء المواطنين الأميركيين من تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض واشنطن القيام بالمثل لرعايا خمس دول أوروبية.

وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان أن «المفوضية الأوروبية ملزمة قانونا اتخاذ إجراءات لإعادة العمل مؤقتا بتأشيرات دخول مواطني الولايات المتحدة بالنظر إلى رفض واشنطن إعفاء مواطني خمس دول أوروبية من تأشيرات الدخول إلى أراضيها».

وتبنت غالبية من النواب الأوروبيين الخميس في تصويت برفع اليد عن مشروع قرار غير ملزم في هذا الصدد يطلب من المفوضية الأوروبية التحرك «بحلول شهرين». ويأتي التصويت، بينما يسود الحذر العلاقات بين بروكسل وواشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتوجيهه مرات عدة انتقادات للاتحاد الأوروبي إضافة إلى ترحيبه بخروج بريطانيا من أوروبا.

ولا يزال يتعين على رعايا خمس دول من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا الحصول على تأشيرات للزيارات القصيرة إلى الولايات المتحدة.

منذ العام 2014 تطالب المفوضية الأوروبية التي لا تفرض أي تأشيرات على الأميركيين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لفترة تقل عن ثلاثة أشهر، واشنطن بالقيام بالمثل بحيث يستفيد مجمل سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة من الإعفاء نفسه.

إلا أن بروكسل ترفض أن تجعل من الأمر مسألة خلاف مع الولايات المتحدة. ففي ديسمبر 2016، أكد وزير الهجرة الأوروبي ديمتريس افراموبولوس أن الملف «بين الأولويات مع الإدارة الأميركية الجديدة»، لكنه أوضح أن المفوضية الأوروبية عليها «أن تأخذ في الاعتبار تبعات فرض التأشيرات على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وللدول الأعضاء فيه».