الاحتلال يقصف مواقع لـ «حماس» في غزة

عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

توغلت جرافات إسرائيلية أمس، في الحدود شرق قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق النار على الصيادين ومنازل الفلسطينيين غرب وشمال القطاع، وشن غارات جوية استهدفت مواقع لحماس، في حين تناقش حكومة بنيامين نتنياهو مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة «معاليه أدوميم» إلى «السيادة الإسرائيلية».

وقال شهود عيان، إن الجرافات توغلت قرب منطقة دير البلح وسط القطاع قرب الخط الفاصل بشكل محدود، مع إطلاق نار تجاه المزارعين القريبين من الحدود. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منازل المواطنين شمال قطاع غزة دون التبليغ عن وقوع إصابات ، وأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة على الصيادين الفلسطينيين في بحر غرب غزة، وذلك لمنعهم من ممارسة الصيد لمسافة ستة أميال بحرية.

وقصف جيش الاحتلال موقعين لحركة حماس في غزة، رداً على إطلاق نار على جنود إسرائيليين على الحدود مع القطاع، حسب ما أفاد مسؤولون أمنيون من الجانبين، وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرة ودبابة إسرائيليتين قصفتا موقعين لحركة حماس في غزة. وأوضح أن القصف جاء ردا على عملية إطلاق نار على جنود يقومون بدورية روتينية على طول السياج الحدودي. من جهته، قال مصدر في الأجهزة الأمنية في غزة إن القصف استهدف مركزي مراقبة في شمال وشرق بيت لاهيا، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

إلى ذلك، سقطت قذيفة صاروخية في مدينة عسقلان الساحلية أطلقت من غزة دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. وفي سياق متصل، تناقش اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، الأحد المقبل، مشروع قانون جديد يقضي بضم مستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة على أراضي الضفة المحتلة إلى «السيادة الإسرائيلية».