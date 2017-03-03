أربيل تستقبل مصابين بكيمياوي «داعش»

أربيل (وكالات)
أفاد مسؤول في صحة أربيل أمس، بأن مصابين بـ«أسلحة كيمياوية» استخدمها «داعش» في الموصل، وصلوا من الموصل إلى مستشفيات أربيل لتلقي العلاج.
ونقلت وكالة «باسنيوز» عن فاخير كرمانجي مدير إعلام صحة أربيل إن «المصابين مدنيون وعددهم ثلاثة أصيبوا في منطقتي الانتصار وكراج الشمال وسط الموصل، وأصيبوا نتيجة عوامل كيمياوية ويتلقون العلاج في مشفى طوارئ غرب أربيل».
|
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قد أعلنت في 8 فبراير الجاري، أن فحوصا أجريت أكدت أن تنظيم «داعش» استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج أسلحة كيمياوية تحتوي على عنصر الخردل.
|
وأوضح ديفيس أن المادة المنتجة لا صلة لها بغاز الخردل الفتاك المستخدم منذ الحرب العالمية الأولى، لافتا إلى أنها «تتسبب بحكة في الجلد، أكثر من كونها قاتلة». وأضاف «ليس لدينا أي مؤشر على أنها أدت فعلا إلى مقتل شخص ما».
وتابع المتحدث بأنه مع هجوم القوات العراقية «نعتقد أن الإرهابيين نقلوا غالبية منشآت الإنتاج لديهم، وأنه يتم تشغيلها على الأرجح في مكان آخر».