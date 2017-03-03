«القاعدة» تقر بمقتل الرجل الثاني في التنظيم

عواصم (وكالات)

أقر تنظيم «القاعدة» الإرهابي أمس، بمقتل القيادي «أبو الخير المصري»، وذلك بعد ساعات على تأكيد مسؤول أميركي في المخابرات مصرعه في مدينة أريحا في محافظة إدلب بصاروخ أطلقته طائرة أميركية بدون طيار . وأكد بيان مشترك لما يسمى «القاعدة في بلاد المغرب» و«القاعدة في جزيرة العرب» أن المصري لقي حتفه بصاروخ أطلقته غارة من طائرة مسيرة قرب إدلب. وكان مسؤول أميركي أكد مصرع المصري بضربة طائرة من دون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، في وقت متأخر الأحد الماضي بينما كان في سيارة قرب مدينة إدلب.

وأضاف المسؤول، الذي أُبلغ بالهجوم وطلب عدم ذكر اسمه، أن القيادي، البالغ 59 عاماً، كان الرجل الثاني في «القاعدة» بعد زعيمها أيمن الظواهري، وعضواً في ما يعرف بـ «مجلس شورى» التنظيم الإرهابي.