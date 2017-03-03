دي ميستورا يعرض رؤية أممية لنظام الحكم في سوريا

عواصم (وكالات)
قدم المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى الأطراف السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» ورقة تتألف من 12 بنداً تشكل رؤية الأمم المتحدة حول نظام الحكم في سوريا، ولا تتضمن أي اختلاف عليها بين الفرقاء، واصفاً نقاشاته التي جرت أمس، بأنها «عميقة للغاية.. ومفيدة جداً وبشكل ليس إجرائياً بقدر ما هو موضوعي». من جهتها، قللت بسمة قضماني العضو البارز في الهيئة العليا للمفاوضات من احتمالات إحراز تقدم بعد أسبوع من محادثات جنيف، مؤكدة أن فرص إحراز تقدم «ضعيفة للغاية» ، في حين أعلن حمزة منذر المتحدث باسم «منصة موسكو» للمفاوضات، عن ضرورة تشكيل وفد واحد بالتوافق من دون «هيمنة أي طرف» ومناقشة كل الملفات بورقة دي ميستورا بالتوازي وليس بالتسلسل.
وشككت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في قدرة المعارضة على التفاوض حول السلام مع نظام دمشق، واتهمت الهيئة العليا للمفاوضات «بتخريب المحادثات» موضحة أن الأخيرة «ترفض التعاون بشكل متساو مع منصتي موسكو والقاهرة وتفسد في الحقيقة عملية حوار شامل». وفي وقت متأخر الليلة قبل الماضية، قال رئيس وفد الهيئة العليا نصر الحريري إن المعارضة تنتظر «دوراً ايجابياً» من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حل الأزمة السورية، معرباً عن أمله في شراكة مع واشنطن في ملفي محاربة الإرهاب وتحجيم نفوذ إيران.
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وينتظر أن تدرس الورقة وتناقش من قبل الأطراف خلال الجلسات المقبلة. ولدى ختام اجتماعه الثاني مع وفد المعارضة أمس، أكد دي ميستورا أن النقاش كان «عميقاً وبناء». وأضاف «لقد كان نقاشاً عميقاً للغاية مع المعارضة، أعتقد أن لدينا الفرصة للخوض أكثر في جميع نقاط الورقة المقدمة، وأعتقد أن هذا مفيد جداً، وبشكل ليس إجرائياً بقدر ما هو موضوعي». وذكر مصدر في الأمم المتحدة أن جولة جنيف الرابعة ستختتم غداً السبت، ولم يحدد بعد تاريخ لجولة جديدة.
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وقال الحريري «جئنا إلى جنيف لنبني علاقة سلام مع الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، ولنرسل رسالة إلى الإدارة الأميركية التي تسعى إلى حل الملفات العالقة ولمحاربة الإرهاب... إننا الطرف الجاهز لأن يكون شريكاً فاعلاً في محاربة الإرهاب بصدق على الأرض». وحسب الحريري، فإن الكثير من الدول مستعدة لتقديم المزيد من الدعم العسكري أو السياسي للمعارضة السورية «لكنها تنتظر الدور الأميركي».