ضبط إرهابيين في تونس ومستودعات أسلحة بالجزائر

ساسي جبيل، وكالات (تونس، الجزائر)

تمكنت السلطات التونسية من تفكيك خلية إرهابية تتكوّن من 5 عناصر شمال البلاد، في حين أعلنت السلطات الجزائرية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في عمليتين منفصلتين. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس، أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في محافظة بنزرت، تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بجهة تتكون من 5 عناصر تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، مؤكدةً أن الموقوفين على علاقة بعناصر إرهابية تنشط في بؤر التوتر، وتمت إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط ترسانة من الأسلحة والذخيرة في عمليتين منفصلتين خلال اليومين الأخيرين شمال وجنوب البلاد.

وقالت الوزارة في موقعها الرسمي عبر الانترنت، إن «وحدة للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش بولاية ادرار جنوبي الجزائر، ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 40 مسدساً ورشاشا و44 خزنة خاصة بالمسدس الآلي بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات. في سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع أن وحدة للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت مخبأ للذخيرة يحتوي على 8 مقذوفات من نوع «أر بي جي» وكمية من الذخيرة ومواد متفجرة في ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، كما تم اعتقال عنصر دعم للجماعات الإرهابية في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائرية.