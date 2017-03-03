البشير يعلن انطلاق عملية تعديل الدستور

الخرطوم (وكالات)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده شرعت في عملية تعديل الدستور، حيث بدأت بتعديل قانون الانتخابات، في حين أدى النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليمين رئيساً لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني المقبلة.

وقال عمر البشير في مؤتمر صحفي أمس «اتفقنا على معايير المشاركة ومواصفات المشاركين في هذه العملية الانتخابية». كما تطرق لموضوع تعيين بكري حسن صالح كرئيس للوزراء وكرئيس للهيئة العليا لإصلاح أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن «الهدف ليس تقسيم الكعكة ولكن إفراز مخرجات الحوار الوطني». وتابع قائلا «سنعكف على التشاور مع كل القوى السياسية لإكمال تشكيل المؤسسات التشريعية». وشدد الرئيس السوداني على رفضه الكامل لبعض التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا فقهياً خلال الفترة الماضية، من بينها «حق المرأة في تزويج نفسها دون ولي أو وكيل».

إلى ذلك، أدى النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير في القصر الرئاسي في الخرطوم أمس، رئيساً لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني المقبلة. وأعرب رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عن تقديره الثقة التي أولاه إياها الرئيس، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظنه وأن يحمل الأمانة كتكليف بحقها، خدمة للبلاد التي تخطو في هذه المرحلة على توافق سياسي. وأوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون على هدي مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار، وسيجسد برنامجها مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة وعلى رأسها تحقيق السلام والاستقرار وتحسين الحياة الاجتماعية وتأمين الرفاهية للشعب. ويعتبر منصب رئيس الوزراء، منصبا مستحدثا لأول مرة منذ وصول البشير إلى السلطة العام 1989.