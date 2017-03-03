البشير يعلن انطلاق عملية تعديل الدستور

الخرطوم (وكالات)
قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده شرعت في عملية تعديل الدستور، حيث بدأت بتعديل قانون الانتخابات، في حين أدى النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليمين رئيساً لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني المقبلة.
وقال عمر البشير في مؤتمر صحفي أمس «اتفقنا على معايير المشاركة ومواصفات المشاركين في هذه العملية الانتخابية». كما تطرق لموضوع تعيين بكري حسن صالح كرئيس للوزراء وكرئيس للهيئة العليا لإصلاح أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن «الهدف ليس تقسيم الكعكة ولكن إفراز مخرجات الحوار الوطني». وتابع قائلا «سنعكف على التشاور مع كل القوى السياسية لإكمال تشكيل المؤسسات التشريعية». وشدد الرئيس السوداني على رفضه الكامل لبعض التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا فقهياً خلال الفترة الماضية، من بينها «حق المرأة في تزويج نفسها دون ولي أو وكيل».
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