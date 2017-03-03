أمهات المختطفين في صنعاء يطالبن بتدخل دولي لإطلاق أبنائهن

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

طالبت رابطة أمهات المختطفين أمس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، بالوقوف إلى جانب قضية المختطفين والمخفيين قسراً، والضغط على مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لإطلاق أبنائهن. وسلمت الرابطة التي نفذت وقفة احتجاجية أمام مكتب الشؤون الإنسانية في صنعاء، رسالة خاصة للأمم المتحدة، تتضمن ما يتعرض له العشرات من المختطفين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، ويعيشون في وضع صحي قاسٍ داخل سجون المليشيات، فيما هناك العشرات من المخفيين قسراً لا يعلم عن أحوالهم أو صحتهم شيئاً. ولفتت إلى أن المليشيات قتلت 72 معتقلا حتى يناير 2017، جراء التعذيب الشديد وأن هناك ما يزيد على ثلاثة آلاف محتجز معظمهم مدنيون لم يحملوا السلاح ضد أحد.

وكان أوبراين شدد قبيل مغادرته مساء أمس الأول صنعاء بعد زيارة إلى اليمن استغرقت خمسة أيام على أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً، وأن مساعي رفع المعاناة عن الشعب ومتابعة الجانب الإنساني لن تتوقف»، وقال إن هناك 7 ملايين من اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، وأن هذه الأرقام تهدد بحدوث مجاعة. وشدد على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وجميع المطارات والموانئ اليمنية من أجل وصول الرحلات التجارية.