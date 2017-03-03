دحر هجمات «الانقلابيين» في الجوف وشبوة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

احتدمت المعارك أمس في أكثر من جبهة قتال رئيسة في اليمن، وتصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم طيران التحالف العربي لهجمات مباغتة شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مواقعها في بلدتي المتون والمصلوب وسط وجنوب غرب محافظة الجوف وكبدتها وفق مصدر عسكري نحو 40 قتيلا وجريحا على الأقل وأجبرتها على الانسحاب. كما كسرت القوات هجمات مماثلة للمليشيات في جبهة الصفراء ببلدة عسيلان بمحافظة شبوة الجنوبية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وعزا مسؤول في المقاومة اليمنية، هجمات المليشيات في الجوف وشبوة إلى محاولة تحقيق انتصار إعلامي مع توالي هزائمها أمام الجيش والمقاومة في الساحل الغربي حيث باتت قوات الشرعية على بعد كيلومترات من بلدة الخوخة البوابة الجنوبية لمحافظة الحديدة الاستراتيجية.

وقال مصدر عسكري ميداني لـ»الاتحاد» إن قوات الجيش والمقاومة تصدت لهجوم للمليشيات على مواقعها شمال المخا، وقصفت مواقع في جنوب بلدة الخوخة.

وشن طيران التحالف العربي 20 غارة على تجمعات وأهداف للمليشيات في مدينتي حرض وميدي شمال محافظة حجة الحدودية مع السعودية. بينما أصابت 5 ضربات مواقع للمتمردين في بلدة كتاف الحدودية التابعة لمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين. وأصابت ضربات جوية أهدافاً متفرقة للمليشيات في الحديدة أسفرت عن مقتل 20 متمردا، بينهم 15 في غارات على جزيرة كمران، و5 في غارة استهدفت مركبة قرب مدينة الحديدة الساحلية. وأغار الطيران أيضا على موقع بكلية الطيران والدفاع الجوي غرب صنعاء. وقتل 7 عناصر من المليشيات في كمين نصبه رجال المقاومة في قيفة مديرية ولدربيع بمحافظة البيضاء.

إلى ذلك، أكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا، جنوب شرق اليمن، استمرار تعقب الخلايا الإرهابية وتعزيز الخطوات الرامية لاستتباب الأمن في محافظة حضرموت. وأوضحت أن قوات الشرطة وأجهزة الأمن والنجدة والبحث قامت بحملات مداهمة لعدد من المواقع في أحياء منطقتي الشرج وفوة وسط المكلا، وضبطت عددا من الذخائر الحية والملابس العسكرية والأمنية واعتقلت عددا من الأشخاص المتورطين في تلك المواقع التي تم مداهمتها. وأكدت أن القوات الأمنية سوف تستمر في خطتها الأمنية حتى تحقق كامل أهدافها المرسومة لها في تعزيز الأمن والاستقرار.