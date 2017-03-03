الأحمر: البطولات الأسطورية للإمارات تؤكد وحدة المصير

الرياض، عدن (الاتحاد، وكالات)
ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر ما قدمته الإمارات العربية المتحدة من دعم لا محدود لليمن واليمنيين في شتى المجالات العسكرية والتنموية والاقتصادية والإغاثية والإيوائية وغيرها، وما للإمارات وقيادتها الحكيمة منذ القدم من بصمات ومواقف تُجسّد الأخوة الصادقة والمتينة بين البلدين. ونوه خلال لقائه سفير الدولة لدى اليمن سالم بن خليفة الغفلي، بالبطولات الأسطورية التي جسدها منتسبو القوات المسلحة الإماراتية أثناء مشاركتهم في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتضحيات التي بذلوها والدماء التي امتزجت مع دماء اليمنيين ليصبح الهدف والمصير واحد في كل الأحوال وفي مختلف الظروف.
وبحث الأحمر مع الغفلي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والمستجدات المختلفة التي تشهدها الساحة الوطنية. كما تم استعراض التطورات الميدانية وما يحرزه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كبيرة وما يحققونه من انتصارات لصالح عودة الشرعية واستعادة الدولة وحماية الهوية اليمنية.
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إلى ذلك، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع السلال الغذائية على المتضررين والمحتاجين في المناطق النائية بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، ضمن البرامج الإغاثية التي أطلقتها من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب اليمني الشقيق الذي يمر بأوضاع اقتصادية صعبة جراء الحرب. ووزعت فرق التوزيع المئات من السلال على أهالي بمنطقة جول ريدة بمديرية ميفعة في شبوة، في إطار المرحلة الثانية من حملة الإغاثة التي أطلقتها الهيئة التي تستهدف إيصال المساعدات المتكاملة لأبناء شبوة.
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وأكد عدد من المتطوعين مع الهيئة بأن القوافل الإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر سوف تتواصل من أجل تخفيف المعاناة عن الكثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة وسد الفج الغذائية التي أحدثتها الحرب. وأضافوا أن هذه المساعدات تأتي في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات لتغطية كافة المناطق اليمنية التي تحتاج إلى دعم ومساندة خصوصا بالمعونات الغذائية لإعادة تطبيع الأوضاع من جديد.