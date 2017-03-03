تجارب متنوعة في بيت شعر الأقصر

الشارقة (الاتحاد)

جدد بيت الشعر في الأقصر (جنوبي مصر)، موعده مع التجارب الشعرية المتنوعة، حيث استقبل فيها ثلاثة شعراء وهم: العراقي نزار الندواي، والمصريان أحمد الجعفري ومحمد الحناطي، وذلك في أولى أمسيات شهر آذار (مارس) الحالي.

قدم الأمسية الشاعر أشرف البولاقي، ومنح الطفلة منة شعبان المنصة لكي تلقي قصيدة فصحى، إذ تميزت بإلقائها الجميل ونطقها السليم وحضورها اللافت. وعرّف البولاقي ضيفه الشاعر الجعفري قائلًا عنه: «هو شاعر شغلته وظيفته في وزارة الثقافة عن إكمال مشروعه الإبداعي المتنوع والمتعدد بين القصة والشعر والرواية والمسرح، فهو صاحب ديوان «متاهات الذي غنى»، وله مجموعة قصصية بعنوان «العنادي»، ومسرحية بعنوان «ليلة وحمص أخضر»، فضلًا عن عمله الجميل «الرهبة» الذي صدر عام 1997». وقد قرأ الجعفري مجموعة من نصوصه، ثم ألقى ضيف الأمسية الثاني الشاعر الحناطي، عدداً من قصائده، وهو شاعر وروائي وعضو عمل باتحاد كتاب مصر، حصل على العديد من الجوائز العربية والمحلية.

واختتم البولاقي الأمسية بتقديم الشاعر العراقي الندواي، الذي عمل مراسلاً ومنتج أفلام وثائقية وكتب ومترجماً، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان الفيلم الوثائقي في سان فرانسيسكو، وله مجموعة شعرية بعنوان «من أين لنارك هذا الثلج»، ومجموعة شعرية أخرى بعنوان «وثمة أشياء للانتظار».