عفراء الصابري: «الثقافــة» تحول المعرفة إلى أسلوب حياة

أبوظبي (وام)

أكدت عفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أن خطة الوزارة خلال «شهر القراءة»، تركز على أن تصل بالكتاب إلى كل مكان على أرض الدولة، وأن تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وأوضحت الصابري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرات الوزارة تهدف في مجملها إلى تأكيد مكانة القراءة، وترسيخ ثقافتها، بجانب تفعيل التعاون المجتمعي، وصولا إلى مجتمع واع ومثقف، وجعل الكتاب في متناول الجميع، بحيث تتحول الثقافة والمعرفة إلى أسلوب حياة.

وأشارت إلى أن مشاركة الوزارة في شهر القراءة - والتي تتمثل في إطلاق أكثر من 160 مبادرة متنوعة - تستهدف الوصول إلى كل المواقع، وجميع فئات المجتمع، تنفيذاً للخطة الوطنية للقراءة، التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وعن أهم المبادرات خلال شهر القراءة قالت الصابري، إنها مبتكرة وتحاول الوصول بالكتاب إلى فضاءات جديدة، ومنها مبادرة «بنك الكتاب»، التي تركز على إقامة قنوات لتسلم الكتب - مستعملة أو جديدة - من أفراد المجتمع والجهات ودور النشر، لتتيح الفرصة لتبادل الكتب بين المهتمين بالقراءة عن طريق تسليمها مباشرة للوزارة، أو وضع صناديق في المراكز التجارية الكبرى مصممة لتلقي هذه الكتب.

وأضافت أنه يتم تصنيفها وتنظيم معارض لها في المراكز الثقافية في إمارات الدولة كافة لبيعها للجمهور بأسعار رمزية، تشجيعاً لاقتناء الكتب وتبادل المعارف، لافتة إلى مبادرة «منح المعرفة» التي تركز على دعم المخيمات واللاجئين والمجتمعات وغيرهم بالكتب ووسائل المعرفة.

وتم إطلاق مشروع «إعداد المؤلفين الشباب»، لدعم المؤلفين المبدعين الإماراتيين من خلال مجموعة من الأنشطة والمسابقات والجوائز الداعمة.