«طيران الإمارات للآداب» ينطلق اليوم عبر فضاءات دبي المعرفية

نوف الموسى (دبي)

ينطلق اليوم مهرجان طيران الإمارات للآداب، في دورته الـ 9 لعام 2017، بمشاركة أكثر من 180 كاتباً من 33 دولة، يناقشون أهم المساعي الإنسانية لإثراء المجتمعات ثقافياً واجتماعياً، عبر فضاءات معرفية مفتوحة في مدينة دبي، وباهتمام متمركز حول محاور رئيسية أهمها «التسامح» و«السعادة» و«القراءة»، كاستراتيجية موازية لتوجهات رؤى دولة الإمارات، مقدماً هذا الحدث السنوي مؤشراً تصاعدياً لعدد المشاركات الإماراتية، التي تؤكد المسؤولية الثقافية للأديب الإماراتي بالدرجة الأولى، إلى جانب أن المهرجان يتيح فرص الالتقاء برؤساء تنفيذيين ساهموا في تأسيس مشاريع تطويرية للمجتمعات حول العالم، ففي فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي (موقع الحدث)، سيغتنم طلاب المدارس في الإمارات، فرصة نوعية للجلوس أمام كتّابهم المفضلين، وسيعشون أجواء تعليمية وترفيهية استثنائية، تعمد إلى خلق بانوراما من التجارب التعليمية ذات الأهداف الحياتية المتعددة.

وسيعيش الجمهور ضمن موضوع المهرجان هذا العام «الرحلات»، مغامرة فكرية ممتعة سيرى فيها التحدي السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، منظوراً متعدداً لإحداث الدهشة والتطوير.

يفتح المهرجان أبوابه اليوم بباقة متنوعة من أهم الجلسات العالمية والمحلية أبرزها «التحدث بلغة العظام» للمتحدثة كاثي ريكس، ونقاش رائد حول أدب الجريمة والعلوم الطبيعية، إلى جانب مشاركة المتحدث جون همنجواي، حفيد الكاتب الأميركي الشهير إرنست همنحواي، الذي سيقدم جلسة بعنوان «القبيلة الغريبة: إرث همنجواي».