حاكم الشارقة يفتتح مركز الفن للجميع «فلج»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الخميس، مركز الفن للجميع (فلج)، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والواقع في ساحة التراث بمنطقة قلب الشارقة. وتفضل سموه فور وصوله بالتوقيع على اللوح التذكاري للمبنى إيذاناً بالافتتاح، وتميز اللوح التذكاري بجمعه بين الفن التشكيلي وفن الخط العربي. بعدها تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أقسام ومرافق المبنى، متفقداً ما يحتويه من برامج وأنشطة وفعاليات، وما يقوم به من ورش تدريبية في مختلف مجالات الفنون.

وتابع سموه خلال جولته فقرة مسرحية قصيرة من أداء أعضاء فرقة (شارقة مايم) لعروض التمثيل الإيمائي، والتي عرضوا من خلالها مسيرة المركز وإنجازاته، كما استمع سموه من القائمين على المركز لشرح مفصل حول ورشة «عالم من ورق»، التي تقدم أساسيات في فن الكولاج ومختبر التمثيل للمكفوفين، للرفع من مهاراتهم وقدراتهم على الأداء الجماعي، وورشة «فن الخط»، وورشة «الرسم بالخيوط»، ودورة فن التزيين بالفسيفساء، وورشة الفنون الموسيقية التي تقدم مشروع صولويست (الأداء الفردي).

ويعد مركز الفن للجميع رائداً في مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص المبدعين من ذوي الإعاقة في مجالات الفنون والثقافة المختلفة في دولة الإمارات وبلدان الوطن العربي كافة، ويهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفنانين ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين في ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية، بالإضافة إلى تمكين ودمج المبدعين من ذوي الإعاقة في الحراك الفني والثقافي لدولة الإمارات.

حضر افتتاح المركز إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخة نوّار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، وعبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومنى عبد الكريم اليافعي نائب مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومحمد بكر طه مدير مركز الفن للجميع (فلج)، وعدد من المهتمين وذوي الأعضاء المنتسبين للمركز.