سلطان القاسمي يكرم الفائزين بمناهزات اللغة العربية لدول الخليج

الشارقة (الاتحاد)

كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، الفائزين في «مناهزات اللغة العربية لدول الخليج» في دورتها الثانية، والتي تحمل شعار «بالعربية.. نبدع»، وذلك في الحفل الذي أقيم صباح أمس، بمسرح الجامعة القاسمية في الشارقة.

وتعد المناهزات مسابقة دورية سنوية في مادة اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربية لدول الخليجي، وتسعى إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية، باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية واكتشاف المواهب والإبداعات المبكرة لطلبة الدول الأعضاء، وتقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية على المستويات كافة، والعمل على تعزيز التجديد والابتكار.

وألقى الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، في بداية حفل التكريم، كلمة رحب فيها بالحضور في رحاب الجامعة القاسمية، وأثنى فيها على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم اللغة العربية، ومبادراته الكريمة في سبيل النهوض بها من خلال إنشاء المجامع اللغوية والمسابقات التعليمية المختلفة، ومنها مناهزات اللغة العربية، والتي تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية في نفوس أبنائها.

وكانت للجهة المنظمة كلمة ألقاها الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج قال فيها:«إن الله تعالى تعهد بحفظ كتابه وحفظ أداته وهي اللغة العربية، فقال سبحانه «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، وإن الله سخر للغة العربية في كل زمان، من يقوم بخدمتها لكي تبقى زاهية بفنونها وعلومها وآدابها ولآلئها، محفوظة على مر العصور».