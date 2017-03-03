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في دورتها الثانية تحت شعار «بالعربية.. نبدع»

سلطان القاسمي يكرم الفائزين بمناهزات اللغة العربية لدول الخليج
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تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017

الشارقة (الاتحاد)

كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، الفائزين في «مناهزات اللغة العربية لدول الخليج» في دورتها الثانية، والتي تحمل شعار «بالعربية.. نبدع»، وذلك في الحفل الذي أقيم صباح أمس، بمسرح الجامعة القاسمية في الشارقة.

وتعد المناهزات مسابقة دورية سنوية في مادة اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربية لدول الخليجي، وتسعى إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية، باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية واكتشاف المواهب والإبداعات المبكرة لطلبة الدول الأعضاء، وتقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية على المستويات كافة، والعمل على تعزيز التجديد والابتكار.

وألقى الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، في بداية حفل التكريم، كلمة رحب فيها بالحضور في رحاب الجامعة القاسمية، وأثنى فيها على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم اللغة العربية، ومبادراته الكريمة في سبيل النهوض بها من خلال إنشاء المجامع اللغوية والمسابقات التعليمية المختلفة، ومنها مناهزات اللغة العربية، والتي تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية في نفوس أبنائها.

وكانت للجهة المنظمة كلمة ألقاها الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج قال فيها:«إن الله تعالى تعهد بحفظ كتابه وحفظ أداته وهي اللغة العربية، فقال سبحانه «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، وإن الله سخر للغة العربية في كل زمان، من يقوم بخدمتها لكي تبقى زاهية بفنونها وعلومها وآدابها ولآلئها، محفوظة على مر العصور».

وبين في كلمته، أن طموحات قياداتنا الخليجية الرشيدة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها لأبنائنا وبناتنا، إنها الهوية الخليجية والعربية والإسلامية، وأمانة تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل، ومن هذا المنطلق، فقد سعى لها سعياً، رائد العلم والثقافة صاحب السمو حاكم الشارقة في احتضانه مركزاً متخصصاً في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، إنه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، ليكون صرحاً ممرداً بقوارير اللغة العربية، في الإمارة الباسمة بالعلم والثقافة. ... المزيد
     
 

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