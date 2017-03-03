«وينفري» تلمح إلى الترشح لرئاسة أميركا

واشنطن (أ ف ب)

ردت المقدمة التلفزيونية الأميركية الشهيرة، أوبرا وينفري على الشائعات في شأن احتمال ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، من دون تأكيد هذا الاحتمال أو نفيه ما أشار إلى تفكيرها في شأن إمكان حصول مواجهة سنة 2020 مع الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقالت أوبرا وهي إحدى أشهر الشخصيات وأكثرها شعبية في الولايات المتحدة حسب معهد «جالوب»، في مقابلة مسجلة تلفزيونية: «لم أفكر يوماً أن هذا الأمر وارد حتى».

ورداً على تعليق المحاور في الحلقة، الملياردير ديفيد روبنشتاين، بأن الخبرة السياسية لم تعد معياراً في الانتخابات الرئاسية منذ انتخاب دونالد ترامب، قالت أوبرا: «هذا ما كنت اعتقده».

وأضافت «كنت اعتقد أنني افتقر للخبرة والمعرفة المطلوبتين، أما الآن فبت أقول لنفسي، حسناً»، في تلميح إلى أن الفكرة قد تصبح واردة لديها. وأمام أوبرا وينفري البالغة 63 عاما فسحة زمنية للتفكير، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة ستجري في نوفمبر 2020.