كارينا كابور بعد ولادة طفلها: تيمور لا يحرمني النوم

نيودلهي (د ب أ)

قللت الممثلة الهندية كارينا كابور، من التغيير الذي طرأ على حياتها بعد ولادة طفلها الأول تيمور، من زوجها الممثل سيف علي خان، شهر ديسمبر الماضي. ونقلت صحيفة انديان اكسبريس، عن كارينا إن: « الأولويات دائماً ما تتغير، وأولوياتي تغيرت بعد ولادة تيمور. لقد أصبحت متعددة المهام، وذلك حال كل من لديهم أطفال».

وقالت « إنني أقوم حالياً بقراءة سيناريوهات، ويجب أن أرى كيف أحقق التوازن في حياتي الآن. تركيزي الآن منصب على العمل، لقد عملت خلال فترة حملي، وسأعمل الآن ».

وأوضحت كارينا «المغامرة قد بدأت، الأمومة تجربة شخصية بالنسبة لي».

وبسؤالها هل تعاني الحرمان من النوم بسبب تيمور، قالت كارينا « لا أعاني الحرمان من النوم، هناك فقط ليال مليئة بالسعادة».