«خطأ الأوسكار» يعصف بمحاسبي «برايس ووترهاوس كوبرز»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قررت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها عدم التعامل مع محاسبي شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، الذين خلطا بين ظرفين في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد الماضي ما أدى إلى خطأ في إعلان اسم الفيلم الفائز.

وأوضحت ناطقة باسم الأكاديمية لوكالة فرانس برس، أن براين كولينان، ومارثا رويز وهما المحاسبان اللذان كانا متواجدين في الكواليس لتسليم المظاريف إلى مقدمي الجوائز في كل فئة لن يكونا موضع ترحيب في الحفلات المقبلة.

ويقف المحاسبان اللذان أشرفا على توزيع المظاريف في السنوات الأربع الأخيرة، وراء أكبر خطأ في تاريخ الأوسكار وهو حفل عادة ما يكون تنظيمه مضبوطاً بإحكام. لكن الأحد وبعد دقائق من التقاط صور له في الكواليس، وهو يرسل صور مشاهير عبر «تويتر»، سلم كولينان الظرف الخطأ إلى الممثل وارن بيتي، إذ كان يحمل اسم الفائزة بجائزة أفضل ممثلة، ايما ستون وليس أفضل فيلم. وقد أثار ذلك فضول بيتي إلا أنه لم يتلفظ بأي كلمة وعرض البطاقة على الممثلة فاي دانواي، التي شاركته التقديم فما كان منها بعدما شاهدت اسم «لالا لاند» تحت اسم الممثلة ايما ستون، إلا أن أعلنت أنه الفيلم الفائز. ومرت دقيقتان ونصف الدقيقة قبل أن يصحح الخطأ وكان منتجو «لالا لاند» قد قاموا بكلمات الشكر. ومنحت الجائزة من بعد ذلك إلى فيلم «مونلايت».