فنانون عرب يحتفلون بتنصيب الأقصر عاصمة للثقافة

الأقصر (مصر) (د ب أ)

تقيم مصر سبع ليالٍ فنية في ساحة معابد الكرنك الفرعونية للاحتفال بتنصيب الأقصر عاصمة للثقافة العربية لهذا العام في 20 مارس الجاري، بمشاركة عدد من نجوم الأغنية والطرب العربي، بينهم لطفي بوشناق ومدحت صالح وعلي الحجار.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا المصرية، إن الاحتفال بإطلاق فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية ستقام، على مسرح خاص في ساحة معابد الكرنك. وأضافت أن هذه الليالي ستتضمن إطلالة لعدد من نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي، بجانب إقامة ليلة للموسيقى العربية. فيما قال محمد عباس، منسق عام الفعاليات، إن أسبوع الافتتاح، سيتضمن عروضاً للسينما العربية، بجانب معارض للفنون التشكيلية والصناعات والحرف الشعبية والتاريخية العربية والأمسيات الشعرية.

ومن جانبه أشار محافظ الأقصر، إلى إتاحة الفرصة لمشاركة الفنانين والشعراء والأدباء من أبناء محافظة الأقصر، مؤكداً أنها ستشهد عاماً كاملاً من العروض الفنية، بمختلف أطرها وأشكالها، ونقل هذه الثقافة وتلك الفنون إلى زوار الأقصر من سياح بلدان العالم.