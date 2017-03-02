«دبي الرياضي» يحتفي بقائد عام شرطة دبي

دبي(الاتحاد)

بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية وتعيين اللواء عبد الله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي، احتفى مجلس دبي الرياضي، بعضو مجلس إدارة المجلس، وذلك في احتفالية تم تنظيمها في مقر المجلس بحي دبي للتصميم ظهر امس، بحضور مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب العربي، وأعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة المري التهنئة من الحاضرين لنيل ثقة القيادة الرشيدة والتكليف السامي لخدمة الوطن كقائد عام لشرطة دبي، ثم قطع كعكة الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.

وقدم مطر الطاير التهنئة للواء المري قائلاً: إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي قال فيها «اللواء عبد الله خليفة المري شخصية متميزة من الناحية القيادية والحس الأمني العالي، سيكون إضافة للقيادات الأمنية للوطن، قائداً عاماً لشرطة دبي» تمثل وساماً للّواء المري الذي عرفناه ابناً باراً لهذا الوطن ولمسنا من خلال عمله معنا في المجلس حرصه على التفاني والتميز في عمله الذي يقوم به على المستوى الأمني، وعلى المستوى الرياضي أيضا بنشاط وحيوية وإيجابية ومهارات قيادية متميزة.

وعبّر اللواء عبد الله المري عن شعوره بالفخر بكلمات وثقة صاحب السمو حاكم دبي، وتعيينه قائداً عاماً لشرطة دبي التي يتشرف بالانتماء لها وخدمة الوطن من خلالها، مؤكداً أنها وسام غال يعجز اللسان عن وصف قيمته الحقيقية.

كما شكر قائد عام شرطة دبي الطاير والقمزي، وأعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي على تنظيم هذه الاحتفالية التي أسعدته كونها جاءت من قياديين في مؤسسة رياضية رائدة يفخر بأنه أحد أعضاء مجلس إدارتها.