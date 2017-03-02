توماس يضيق الخناق على كليفلاند

واشنطن (أ ف ب)

قدم ايزياه توماس اداء رائعا في الربع الأخير، وقاد بوسطن سلتيكس إلى التغلب على ضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب 103-99، ضمن دوري السلة الأميركي للمحترفين.

وبرغم تحقيق نجم كليفلاند ليبرون جيمس الثلاثية المزدوجة «تريبل دبل» الـ49 في مسيرته، ألا أن بوسطن قلص الفارق مع متصدر المنطقة الشرقية بفارق فوزين.

وتباهى توماس (31 نقطة) بعد المباراة انه ليس بمقدور اي فريق ايقافه «ليس بمقدور احد منعي في المواجهات الفردية. هناك سبب لتسجيلي معدل 30 نقطة في المباراة». وسجل توماس 5 نقاط في الثواني الـ49 الأخيرة، ليحقق سلتيكس فوزه الأول على كليفلاند في 3 مباريات هذا الموسم.

وفشل ديرون وليامس الذي كان يخوض مباراته الثانية مع كليفلاند، بتسجيل ثلاثية في الوقت القاتل، في المقابل، تألق جيمس مسجلا 28 نقطة و10 تمريرات حاسمة و13 متابعة، على غرار كايري ايرفينغ صاحب 28 نقطة.