توماس يضيق الخناق على كليفلاند

واشنطن (أ ف ب)
قدم ايزياه توماس اداء رائعا في الربع الأخير، وقاد بوسطن سلتيكس إلى التغلب على ضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب 103-99، ضمن دوري السلة الأميركي للمحترفين.
وبرغم تحقيق نجم كليفلاند ليبرون جيمس الثلاثية المزدوجة «تريبل دبل» الـ49 في مسيرته، ألا أن بوسطن قلص الفارق مع متصدر المنطقة الشرقية بفارق فوزين.
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وفشل ديرون وليامس الذي كان يخوض مباراته الثانية مع كليفلاند، بتسجيل ثلاثية في الوقت القاتل، في المقابل، تألق جيمس مسجلا 28 نقطة و10 تمريرات حاسمة و13 متابعة، على غرار كايري ايرفينغ صاحب 28 نقطة.
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