«موناكو» يتوج بطلاً للطواف العربي للإبحار الشراعي

دبي (الاتحاد)

توج فريق «بنك أي.أف.جي موناكو» بقيادة الفرنسي تيري دويلار، بكأس النسخة السابعة من سباق الطواف العربي للإبحار الشراعي، في الحفل الختامي الذي أقيم في نخلة جميرا بإمارة دبي مساء أمس الأول، وحل فريق «النهضة» الذي يقوده العماني فهد الحسني في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لصالح فريق «الموج مسقط» بقيادة الفرنسي كريستيان بونتيه.

خطف القارب العُماني النهضة، بقيادة الربان الشاب فهد الحسني، لقب المرحلة الأولى «مسقط ـ صحار» لسباق النسخة السابع، بعد منافسة قوية مع حامل اللقب في السنوات الثلاث الماضية فريق موناكو بقيادة الربان الفرنسي تيري دويلارد حتى الأمتار الأخيرة من السباق، والذي بلغت مسافته 105 أميال بحرية وقطعها في زمن قدرة 19 ساعة، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض معدل سرعة الرياح والتي تراوحت ما بين 12 إلى 14 عقدة في الساعة، ونال المركز الثالث فريق «الموج مسقط» بقيادة الربان كريستيان بونتيه.

وشهدت المرحلة الثانية «صحار ـ خصب»، والتي بلغت مسافتها 140 ميلاً بحرياً، تغييراً في مراكز المقدمة، بعد صراع قوي، حيث تمكن فريق موناكو من الظفر بالمركز الأول، بعدما كان في المركز الثاني في المرحلة الأولى، حيث كان يطمح للمحافظة على لقب الطواف للمرة الرابعة على التوالي، وتقدم إلى المركز الثاني فريق «الموج مسقط» بعدما كان في المركز الثالث في المحطة الأولى، وتراجع فريق النهضة، إلى المركز الثالث.

المرحلة الثالثة «خصب ـ أبوظبي»، والبالغة مسافتها 153 ميلاً بحرياً، شهدت منافسة قوية واستخدام طواقم الفرق فيها تكتيكات كبيرة من أجل تجاوز الصعوبات والتحديات خلال مسار الرحلة، ليتمكن فريق موناكو من المحافظة على صدارته للترتيب العام للطواف بعد الفوز بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي، فيما حافظ فريق «الموج مسقط» على مركز الوصافة للمرة الثانية على التوالي، وقفز بقوة إلى المركز الثاني في الترتيب العام للطواف بقيادة الربان كريستيان بونتيه، ودخل فريق زين الكويتي بقيادة الربان الفرنسي سيدرك بوليني، للمرة الأولى، ضمن المراكز الثلاثة الأولى بحصوله على المركز الثالث بقيادة الفرنسي سيدرك بوليني.

وتعادل فريقا «موناكو» و«الموج مسقط» بعد اجتياز خطّ نهاية الجولة الرابعة من النسخة السابعة، والتي حطّت فيها القوارب الثمانية المتنافسة رحالها في مرسى اللؤلؤة بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد أن انطلقت من مرسى قصر الإمارات قاطعة 160 ميلاً بحرياً. وقد شهدت الجولة الكثير من الشدّ والجذب على المراكز الثلاثة الأولى، حيث أبحرت القوارب على مسافات متقاربة من بعضها البعض في ظلّ رياح شمالية غربية متوسطة، تارةً يتقدّم «موناكو» إلى الصدارة كعادته، وتارة فريق «الموج مسقط»، وقد كانت المنافسة الأكبر في الجولة، وتزاحم على المركزين الثالث والرابع فريقا «النهضة» و«زين» الكويتي لتنتهي الجولة بحصول «النهضة» على المركز الثالث، كما برز فريق «أديلاسيا دي توريس» بقيادة الربان ريناتو أزارا المنحدر من جزيرة «سريدينيا» بالبحر الأبيض المتوسط، وشكّل ضغطاً كبيراً في الساعات الأولى من السباق على فريقي الصدارة.

وخضعت نتائج المرحلة الخامسة والأخيرة المنطلقة من الدوحة إلى دبي بمسافة تصل إلى 205 أميال بحرية للعديد من التغييرات، بعد أن اتّخذت اللجنة الدولية المخصّصة في الحكم على الاعتراضات التي تتقدّم بها الفرق بعد كل مرحلة من مراحل الطواف قرارات غيّرت من ملامح المتصدّرين في البطولة. فبعد أن خلصت النتائج الأولية إلى تصدّر «الموج مسقط» للترتيب العام، جاءت النتائج النهائية لتكشف عن تصدر فريق «موناكو» الترتيب العام برصيد 10 نقاط، يليه فريق «النهضة» في المركز الثاني برصيد 25.75 نقطة، من ثمّ فريق «الموج مسقط» في المركز الثالث برصيد 30 نقطة أما فريق «زين» الكويتي فقد حلّ في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وفي المركز الخامس حل فريق «أديلاسيا دي توريس» برصيد 40.75 نقطة، بينما يحتل فريق «أفيردا» المركز السادس برصيد 46.75 نقطة، ويحتل فريق «بيين فوال» المركز السابع برصيد 55.50 نقطة، ويحتل الفريق النسائي «دي بي شنكر» المركز الثامن برصيد 60.25 نقطة.