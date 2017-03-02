شطرنج دبي يكرم إسحاق وآمنة

دبي (الاتحاد)

نجح أستاذ الاتحاد الدولي المهندس سعيد إسحاق لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج ونادي دبي للثقافة والشطرنج في الحصول على «النورم الأول» للقب أستاذ دولي، بعد فوزه بالبطولة الدولية المغلقة، وقام نادي دبي للشطرنج بتكريم إسحاق، تقديراً لفوزه بالبطولة، والتقدم خطوة كبيرة في اتجاه اللقب الدولي الذي يحتاج إلى 3 نورم للحصول عليه، كما قام النادي بتكريم لاعبة النادي بطلة الإمارات والعرب الأستاذة الدولية آمنة نعمان، بمناسبة فوزها ببطولة الإمارات للشطرنج السريع لموسم 2017،

حضر حفل التكريم، إبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وحرص مجلس الإدارة في هذا الاحتفال أن يثمن جهود أبنائه في تحقيق الإنجازات وتحقيق الأهداف من برنامج تطويرهم الذي أعده الجهاز الفني بالنادي بوصفهم نجوم أكاديمية دبي للشطرنج التي تحتضن عدداً من الموهوبين وأصحاب المستقبل الواعد في الشطرنج .

وكان أستاذ الاتحاد الدولي المهندس سعيد إسحاق قد تمكن من الفوز ببطولة دبي المغلقة للأساتذة، التي استضافها نادي دبي للشطرنج والثقافة من 17 - 26 فبراير، بمشاركة 6 لاعبين من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا والفلبين.

واستطاع بطل الإمارات أن يتنزع لقب البطولة منفرداً في الترتيب النهائي برصيد 6.5 نقطة، يليه الأستاذ الدولي الكرواتي جوليان بلينسا والدولية الرومانية إيرينا بولماجا برصيد 6 نقاط لكل منهما.

واستحق سعيد اسحاق بفوزه بالبطولة أن يحصل على أول «نورم» مؤهل للقب أستاذ دولي، وهو ثاني أعلى الألقاب في سلم الشطرنج، بعد لقب أستاذ دولي كبير، والذي يحمله فقط لاعبان من الإمارات، هما طالب موسى وسالم عبد الرحمن، ورفع إسحاق تصنيفه الدولي 48 نقطة ليصل إلى 2360 نقطة، محافظاً على ترتيبه كثالث أعلى مصنف في الدولة.

وتمكنت لاعبة النادي الأستاذة الدولية آمنة نعمان من الفوز بأولى مسابقات الموسم بتتويجها بطلة للإمارات في مسابقة الشطرنج السريع، التي نظمها اتحاد الشطرنج في رأس الخيمة، واختتمت منافساتها مؤخراً بمشاركة 50 لاعبة، وتواصل نجمة الإمارات والعرب تنفيذ برنامجها للإعداد الفني لمرحلة الأستاذة الدولية الكبيرة من خلال العمل على تحقيق النورم الأول لها كأستاذة دولية كبيرة.

وثمن إبراهيم البناي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، إنجازات اللاعبين، مؤكداً دعمه التام لخطط وبرامج الجهاز الفني، للارتقاء بمستويات لاعبي النخبة بالنادي، والذين من خلال توقيع عقود احترافية معهم لرفع أدائهم التصنيفي والوصول بهم لأعلى الألقاب الدولية، ومن خلال البرنامج الفني الذي أُعد لهذه النخبة من اللاعبين.