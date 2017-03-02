الشارقة والوصل صدام على قمة دوري اليد

رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد سريعاً، بالجولة التاسعة بـ 3 مباريات، يلتقي اليوم الشارقة مع الوصل بصالة نادي الشارقة، والشباب مع الجزيرة بصالة الجوارح، وتستكمل الجولة غدا بمواجهة الشعب مع العين بصالة الكوماندوز، ويغيب عن الجولة النصر والأهلي، ويأتي غيابهما بسبب رفض الأندية تعديل جدول الدور الثاني، بعد انسحاب الفريق الدولي «دي أي اتش سي» من المسابقة.

وتأتي مواجهة الشارقة والوصل قمة الجولة التاسعة، خاصة أن المنافسة بينهما على قمة جدول الترتيب، حيث نجح الوصل في الاستمرار على القمة لمدة 6 جولات، بعدها عاد الملك واعتلى القمة في آخر جولتين، بفارق نقطة واحدة، ويتصدر الشارقة قمة الترتيب بعد الجولة الثامنة، برصيد 20 نقطة يليه الوصل 19 نقطة، والنصر في المركز الثالث 19 نقطة، والشعب في المركز الرابع 14 نقطة، والأهلي الخامس 14 نقطة والجزيرة السادس 14 نقطة، والشباب السابع 14 نقطة والعين الثامن 10 نقاط.

ويتعامل الملك مع المواجهة أمام الإمبراطور على أنها ستحدد الكثير من ملامح القمة خاصة فوزه سيكون مضاعفا، حيث يحصد 3 نقاط ومنافسه يخسر نقطتين، بالإضافة إلى فارق النقطة قبل المواجهة، وهو ما يعني أن الشارقة يتقدم بفارق 3 نقاط وهي نسبة مريحة نسبيا على القمة، حتى إشعار آخر بينما فوز الوصل بالمواجهة يمنحه القمة بفارق نقطة واحدة، ولكنها تعيده مجددا للصدارة، بينما التعادل بطعم الخسارة للفريقين، والمستفيد الأول فريق النصر الغائب عن الجولة، نظرا لأنه يتساوى مع الوصل في عدد النقاط قبل الجولة.

في الوقت الذي ينهي الشارقة مبارياته بشكل مؤقت في الدوري بعد الجولة العاشرة يوم الثلاثاء المقبل أمام الأهلي، حيث يبدأ الإعداد للبطولة الخليجية للأندية والتي تقام في الدوحة من 20 إلى 30 مارس المقبل، ويتجه الشارقة إلى الدوحة لإقامة معسكر خارجي قبل الدخول في أجواء البطولة، ويحاول الملك أن يحقق الفوز في آخر مباراتين له قبل التوجه إلى البطولة الخليجية من أجل الحفاظ على تواجده على القمة حتى إشعار آخر.

وقد نجح الملك الشرقاوي في استعادة التوازن بالفوز الذي حققه على فريق الجزيرة في الجولة الماضية، خاصة أن الفريق خسر أمام النصر في الجولة قبل الماضية، ويأتي الفوز على «فخر أبوظبي» كي يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق أمام الإمبراطور الذي نجح هو الآخر في الفوز على فريق الأهلي بفارق هدف.

ويتعامل وليد عبدالكافي مدرب الشارقة وهو المدرب البديل للجزائري سفيان حيواني مع المواجهة بشكل مغاير، خاصة أن الشارقة خسر في جولة الذهاب أمام الإمبراطور وهي الخسارة التي منحت الفريق الأصفر التربع على القمة.

ويعتمد عبدالكافي على نفس المجموعة الموجودة بالفريق، والتي أعاد توظيفها ويقودهم التونسي سليم الهدوي ومعه محمد عبدالله، وطارق شاهين وإبراهيم القرص وأحمد هلال وفراس محمد ومحمد إسماعيل وضاحي محمد، وعمران عبدالله وخالد سعيد وطارق علي.

أما الجزائري زين الدين الصغير مدرب الوصل، فيعتمد على مجموعة من النجوم بعد الصفقات الكبيرة التي عقدها النادي هذا الموسم، في مقدمتهم عيسى البناي وخالد رمضان وعبدالله الصفار ويوسف حسن، بالإضافة إلى رحمة غالب وأحمد صقر وأحمد حسين وحبيب عيسى ومبارك مسعود والحارس العملاق محمد إسماعيل، بجانب المحترف بجورجفين المتألق مع الفريق.