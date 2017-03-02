محمد جاسم يحتفظ بعضوية «عربي الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ محمد جاسم سجواني مرشح اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج بعضوية الاتحاد العربي للجودو لدورة قادمة تمتد إلى أربع سنوات وحتى الدورة الأولمبية 2020، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو والذي عقد أمس في مدينة مراكش المغربية. ويمثل احتفاظ مرشح الإمارات نجاح جديد لممثلي الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

حضر اجتماع الجمعية العمومية ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو ممثلا للاتحاد.

وكانت الجلسة الحاسمة قد بدأت بكلمة من رئيس الاتحاد العربي للجودو نعمان شاهر، الرئيس الحالي للاتحاد الذي فاز بالتزكية والذي رحب بممثلي الاتحادات الحاضرين في الاجتماع، متمنيا للمجلس الجديد، كل التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذه الرياضات وتحقيق نتائج طيبة ومشرفة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتلقى محمد جاسم سجواني تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج عقب فوزه مباشرة، وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي على قدرة شباب الإمارات في عكس الوجه المشرق في مختلف المجالات التنظيمية والرياضية بفضل ثقة العالم الخارجي في تلك الكفاءات المبدعة التي ترجمت خبراتها الداخلية في مختلف الميادين الرياضية لتجد احترام العالم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي دعمه الكامل للاتحاد العربي من خلال تواجد محمد جاسم سجواني في عضوية الاتحاد لدورة ثالثة، بعد النجاحات التي حققها طوال الفترة الماضية، والتي انعكست بصورة إيجابية على موقع الجودو الإماراتي عربياً وقارياً، مؤكدا على تواجد أبناء الإمارات دائماً في المناصب الإقليمية والدولية في مختلف المنظمات الرياضية الخارجية، بما يتماشى مع استراتيجية الرياضة الإماراتية، التي أصبحت علامة متميزة في عالم الرياضة العالمية، بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة.