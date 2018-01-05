أوزبكستان ضمن المجموعة الأولى

عماد النمر (دبي)

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد تعديلاً على جدول مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك بعد انسحاب منتخب العراق من التصفيات، وتم نقل منتخب أوزبكستان من المجموعة الثانية إلى المجموعة الأولى، حيث أصبحت المجموعة الأولى تضم اليابان وإيران وأوزبكستان، بينما تضم المجموعة الثانية البحرين وعمان وأستراليا، وفي المجموعة الثالثة كوريا والإمارات والهند وبنجلاديش، أما المجموعة الرابعة، فتضم السعودية والصين ونيوزيلندا.

وتنطلق مباريات التصفيات 18 يناير الجاري، حيث يلتقي منتخبنا في مباراته الأولى مع الهند في أول أيام التصفيات، ثم يلتقي بنجلاديش في اليوم التالي، على أن يلتقي كوريا في الجولة الثالثة يوم 20 يناير، على أن ينطلق الدور الثاني يوم 22 يناير لمدة يومين، وتختتم المباريات 28 يناير. يذكر أن منتخبنا يستعد لهذه التصفيات بمعسكر في السعودية يبدأ من اليوم لمدة أسبوع، يعود بعده للبلاد استعداداً للسفر إلى كوريا الجنوبية لخوض التصفيات، وكان منتخبنا قد أقام معسكراً خارجياً في تونس الأسبوعين الماضيين.