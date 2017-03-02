3 مباريات في دوري الطائرة اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تقام اليوم 3 مباريات في الجولة 13 لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، حيث يلتقي بالصالة الجزراوية فريقا «فخر أبوظبي» و«السماوي»، ويحل عجمان ضيفاً على الوصل بزعبيل، ويستضيف «الفرسان» الفريق الحتاوي.

ويبحث الجزيرة عن نغمة الفوز في مباراته الصعبة أمام بني ياس بعد 3 هزائم متتالية، وعمل الجهاز الفني على ترتيب الأوراق من أجل تكون معادلاته موزونة في مباراة اليوم التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، خاصة أن الفرق المنافسة تسعى من أجل الوجود مع الأربعة الكبار في«البلاي أوف».

ويسعى«فخر أبوظبي» الذي يحتل المركز السادس برصيد 12 لتجاوز أحزان خسائره الأخيرة كان آخرها أمام العين من أجل إنعاش آماله في الجولات المتبقية لدخول منطقة الأربعة الكبار.

وفي المقابل أكمل «السماوي» الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة كافة استعداداته لعبور المحطة الجزراوية من أجل الوجود مع الأربعة الكبار، خصوصا بعد حصوله على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة باكورة مسابقات الموسم واضعاً نصب عينيه أهمية الفوز على الجزيرة، بعد عبوره عجمان في الجولة الماضية في مباراة ماراثونية ابتسم شوطها الفاصل للخبرة السماوية.

ويبحث الأهلي الذي يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط عن فوزه الثاني أمام حتا بعد المراجعات والقراءات المستمرة في الفرقة من قبل مدربه المواطن خالد الجسمي، فيما يتطلع حتا الذي يحتل المركز السابع برصيد 9 نقاط لتجاوز أحزان خسارته الأخيرة أمام النصر، وخصوصا أن الفريق ظهر بمستوى جيد في الجولات الأخيرة.

ويسعى الوصل، والذي يملك 16 نقطة لتعزيز المركز الرابع في مباراته أمام عجمان واضعا في اعتباره أهميتها، بعد فوزه السهل في الجولة الماضية على حساب الأهلي.

وفي المقابل، يتطلع «البرتقالي» الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته الماراثونية في الجولة الماضية أمام بني ياس، والذي أدخل «السماوي» في تجربة صعبة.

وتقام الجولة 14 يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي حتا مع الوصل وبني ياس مع الشباب، فيما تستكمل مباريات الأسبوع السبت 11 مارس الجاري بلقاء عجمان مع الجزيرة.