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إسدال الستار على النسخة الثامنة اليوم

العرب يكررون المشهد في دولية «فزاع» لرفعات القوة

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تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، يُسدل الستار اليوم بنادي دبي للمعاقين على النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية الثامنة لرفعات القوة، التي تقام ضمن جولة كأس العالم «دبي 2017» التي ينظمها نادي دبي للمعاقين.

وتصل البطولة إلى محطتها الأخيرة بـ 5 مسابقات في الرجال 107 كجم والسيدات وزني 79 كجم وفوق 86 كجم، ثم الرجال 107 كجم لفئة كبار المصنفين.

وشهد الحدث تكرار مشهد التألق من جانب المنتخبات العربية، والتي نجحت في تعزيز رصيدها بحصولها على 7 ميداليات في اليوم الثالث، منها 4 ذهبيات واثنتان فضيتان وواحدة برونزية، حيث حقق العراقي رسول محسن ذهبية فئة وزن 72 كجم والذي نجح في رفع وزن 210 كجم، بينما حل بالمركز الثاني التركمنستاني سيرجي ميلادزي الذي رفع وزناً قدره 185 كجم، متساوياً مع التايلاندي تونجا ماراسري، وجاء خلفهما الصيني هوي زينج الذي رفع 170 كجم.

وعلى صعيد الناشئين للوزن نفسه كسب العراقي علي فراج الميدالية الذهبية ورفع 135 كجم، وكان المركز الثاني من نصيب الإيطالي دوناتو تيلسكا الذي رفع 123 كجم.

وفي فئة الرجال وزن 80 كجم كانت الميدالية الذهبية من نصيب الرباع عبد الرحيم خطاب وهي الثالثة للأردن، بعد رفعه 210 كجم، وجاء بالمركز الثاني السوري شادي عيسى الذي رفع 188 كجم، وبالمركز الثالث البريطاني ميشيل يولي الذي رفع 185 كجم. ... المزيد
     
 

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