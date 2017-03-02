منتخبنا يتصدر «خليجي السباحة» بـ 21 ميدالية

أحمد سليم (الدوحة)

تصدر منتخبنا منافسات بطولة الخليج للسباحة في المجرى القصير (25 مترا)، التي تستضيفها قطر حاليا على مجمع حمد للرياضات المائية، وحصد أبطالنا 21 ميدالية منها 15 في منافسات العمومي، و6 في فئة 10 سنوات، بواقع (7 ذهبيات و9 فضيات و5 برونزيات)، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول للمنافسات والفترة الصباحية لليوم الثاني لمنافسات الفئتين.

وتألق الثلاثي يعقوب السعدي ومبارك سالم ومحمد حافظ في البطولة، حيث حقق كل منهم ذهبيتين، وأهدى يعقوب يوسف السعدي أولى الميداليات الذهبية للإمارات في سباق 50م ظهراً، وحل محمد الغافري في المركز الثاني، وحصل على الميدالية الفضية، وأضاف مبارك سالم ذهبية ثانية في سباق 50م صدراً، وجاء إسماعيل محمود ثالثاً، وحصل على الميدالية البرونزية.

وتوج محمد الغافري بفضية سباق 50م فراشة، وجاء علي الكعبي ثالثاً، ونال الميدالية البرونزية، بينما توج القطري نوح الخليفي بالميدالية الذهبية.

وفي سباق 100م فردي متنوع، جاء محمد المهيري في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية، فيما توج القطري نوح الخليفي بالذهبية، ونال مواطنه محمد محمود الميدالية الفضية.