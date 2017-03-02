سباق السيدات يدشن «دولية أبوظبي للترايثلون»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يدشن سباق السيدات اليوم، النسخة الثالثة لبطولة أبوظبي الدولية للترايثلون، في جزيرة ياس، بمشاركة 6 من أفضل 10 سيدات في العالم بهذه الرياضة، وتضم قائمة السيدات اللائي يتنافسن في السباحة وركوب الدراجات والجري، البطلة البريطانية المميزة جودي ستيمبسون، حاملة لقب بطولة أبوظبي، واليابانية آي أويدا، المصنفة ثالثة عالمياً، والبطلتين الأولمبيتين الأميركيتين كاتي زافيرس وسارة ترو، والنيوزلندية أندريا هيويت المصنفة سادسة عالمياً، والأسترالية تشارلوت ماكشين المصنفة ثامنة عالمياً.

ويشارك في الحدث 2500 رياضي من 52 دولة، 92 منهم من ألمع وأبرز الرياضيين في عالم الترايثلون، و2380 من الرياضيين الهواة، وتختتم غداً بسباق الرجال، ويتصدر قائمته نخبة من الأبطال تضم الإسباني ماريو مولا، ومواطنه فرناندو ألارزا المصنف ثالثاً عالمياً، والبطل الأولمبي البرتغالي خوان سيلفا، والجنوب أفريقي ريتشارد موراي، المصنف خامساً عالمياً، والبطل الأولمبي الجنوب أفريقي هنري شومان، الحائز على الميدالية الأولمبية البرونزية والمصنف رابعاً عالمياً، والبطل المفضل لدى الجمهور خافيير جوميز، حامل لقب بطولة العالم لخمس مرات والحائز الميدالية الأولمبية لمرتين.

ويعود اليوم، سباق ترايثلون أبوظبي لليافعين، وهي فعالية ممتعة تهدف إلى تشجيع الصغار ليكونوا أكثر نشاطاً، ويقام السباق في الثامنة صباحاً، وسيشهد هذا الحدث الشعبي، الذي يستقبل أضعاف المشاركين هذا العام مقارنة مع نسخة عام 2015، مشاركة نحو 250 طفلاً في فئات السباق الأربع، حيث سيكون في استقبالهم من أجل تشجيعهم البطل خافيير جوميز.

من جانبه، أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الترايثلون أصبح يمثل عنصراً محورياً ضمن عمل مجلس أبوظبي الرياضي، لأنه يتماشى مع الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها، ومن بينها، التشجيع على ممارسة الرياضة وزيادة الوعي والثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، بأهمية ممارسة الرياضة.