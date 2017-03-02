أندية أبوظبي تستشرف المستقبل في جلسة «عصف ذهني»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت جلسة العصف الذهني لاستشراف المستقبل الرياضي ضمن الورشة التعريفية لأندية أبوظبي بمعايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز التي تقام تحت شعار «تميز لترتقي» وهو شعار الجائزة، بأهداف ترسيخ الممارسات المتطورة ودعم ونشر ثقافة ومفاهيم التميز في منظومة العمل المؤسسي في الجهات والأندية الرياضية بأبوظبي، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، مخرجات كبيرة وتفاعلا غير مسبوق من قبل الأندية والجهات المشاركة والمحاضرين والمشرفين، وقدم المجلس الرياضي لوحات تعهد لجميع المشاركين لتوقيعها والتأكيد على دعم وإعلاء التميز في جميع آليات منظومة العمل المؤسسي.

وانطلقت الورشة التي قدمتها المذيعة ندى الشيباني بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «إن ما وصلت إليه أبوظبي من تقدم وتطور في مختلف المجالات كان محصلة للعمل الجاد والدؤوب، ونتيجة للجهود المبذولة في مختلف المواقع والقطاعات، وانطلاقاً من طموحنا الذي لا حدود له وعزيمتنا التي لا تلين لمواصلة مسيرة التطوير والتنمية الشاملة فإنه لا بُد لنا جميعاً من العمل بروح المبادرة والإبداع، وأن يكون التميز نبراساً لكلِ فرد منا في المواقع كافة».

وتهدف الورشة للتعريف بالجائزة وفئاتها ومعاييرها ونشر ثقافة التميز والعمل على تبني احدث الممارسات والتخطيط وجعل التميز كأولوية في العمل بشكل مستمر، الأمر الذي سيدفع عجلة التحسين والتطوير نحو المقدمة بصفة متواصلة.

واختتمت محاور الورشة بجلسة استشراف مستقبل الرياضة في أبوظبي، حيث قام المشرفين على الورشة بتقسيم المشاركين بجلسات عصف ذهني لتقديم الأفكار المبتكرة والمميزة التي تواكب التقدم والتميز الذي تعاصره الدولة.