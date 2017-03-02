700 فتاة يدشنّ منافسات بطولة «تحدي الجوجيتسو»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تنطلق اليوم منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو من صالة أيبيك أرينا في مدينة زايد الرياضية، وذلك بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 4 و17 سنة، لتكون واحدة من منصات تقديم المواهب الجديدة، والتعبير عن مستقبل تلك الرياضة التي باتت الأكثر انتشاراً في الدولة من حيث الممارسة والتطور والنتائج الدولية.

وتكتسب نسخة هذا العام أهمية كبرى، لكونها تسبق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها التاسعة بشهر تقريباً، وبالتالي فمن المنتظر أن تكون محطة إعداد مهمة لكل اللاعبين المشاركين من أجل الاطمئنان على أنفسهم قبل هذا التحدي العالمي الكبير، فضلاً عن أن كل اللاعبين واللاعبات المشاركين فيها متأهلون من جولات ونزالات قوية أقيمت في أبوظبي والعين وعجمان والمنطقة الغربية، بما يضمن أنهم أفضل العناصر وأكفأ المواهب وهو الذي ينعكس على مستوى البطولة الفني، ويقدم نزالات قوية في مختلف الفئات، كما أن جوائزها المالية تبلغ 232 ألف درهم لأصحاب المراكز الأول والثاني والثالث.

ومن المنتظر أن يتم تخصيص اليوم الأول لنزالات البنات التي ستشارك فيها 700 فتاة في المراحل السنية المختلفة المشار إليها، ويتضمن الجدول الزمني في اليوم الأول وصول الفتيات إلى الصالة في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والخضوع لإجراءات الوزن الرسمية في التاسعة وحتى العاشرة، على أن تبدأ النزالات في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتتوقف للصلاة في الثانية عشرة والنصف، وحتى الواحدة وخمس دقائق، لتستأنف بعد ذلك في كل الفئات حتى نهاية اليوم.

وأكد يوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو، أن البطولة تقام بنظام الأوزان والأحزمة معاً، وأن مدة النزال 4 دقائق لكل نزال، وأن النزالات تبدأ بـ 6 مواجهات للبراعم في الصباح، ثم تتدرج في الأحزمة من الأبيض وحتى الأزرق، وأن التتويج سيكون في نهاية كل مرحلة، بحيث يتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وعن البرنامج الزمني لليوم الثاني المخصص للبنين، أكد أنه يبدأ بإجراءات الوزن في التاسعة والتي تستمر لمدة ساعة، فيما تبدأ المنافسات بمراحل الصغار وتستمر تدريجياً حتى نهاية اليوم، التي قد تصل الساعة السادسة مساء، مشيراً إلى أن البطولة ستكون آخر بروفة لهؤلاء اللاعبين قبل المشاركة في عالمية أبوظبي، وبناء عليه سيتم تمنح الجميع مؤشرات عن الأداء والاستعداد للبطولة العالمية، كما أنها تضم نخبة النخبة من اللاعبين واللاعبات، كونها سبقتها جولات تأهيلية في كل المناطق، وأفرزت الأفضل، بما يؤكد أن النزالات سوف تكون قوية للغاية، نظراً لتقارب المستويات بين مختلف اللاعبين.

وأضاف: يحضر البطولة مسؤولون من قبل الاتحاد كما تعودنا، وسوف يتولى المدربون مع المشرفين متابعة كل تفاصيل نقل اللاعبين إلى الصالة من كل المناطق، والإشراف عليهم فنياً في النزالات، وأيضاً إعادتهم إلى بيوتهم بعد انتهاء المنافسات، ومعهم ستتولى الإشراف على نزالات البنات إدارياً فاطمة الظاهري، فيما سيكون حاضراً معنا في اللجنة التنظيمية عبدالله الشيباني المشرف الفني.

وقال: سيرأس لجنة الحكام خبير التحكيم الدولي أليكس باز، ومعه 14 حكمة للإشراف على نزالات البنات، و14 حكماً للإشراف على نزالات البنين، وبالتالي يقترب العدد من 30 حكماً وحكمة لإدارة البطولة بالكامل، خاصة أنها تقام على 9 أبسطة، وتسبق حدثاً مهماً للكبار الأسبوع المقبل وهو الجولة الختامية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تعلن عن أول بطل للكأس المخصصة للاعبين المواطنين في الأندية، والتي يتصدرها حتى الآن نادي العين.

وعن الحضور الجماهيري ومبادرة «توج ولدك» قال يوسف البلوشي: تم توجيه الدعوات إلى كل أولياء الأمور للحضور والمشاركة في تتويج أبنائهم وبناتهم بعد الفوز، وهي المبادرة التي أطلقت العام الماضي، ووجدت صدى كبيراً لدى الجميع، والهدف من تلك المبادرة هو التأكيد على أن الاتحاد يعترف بقيمة وأهمية دور الأسرة في صناعة لاعب الجوجيتسو، ومن حسن الحظ أن الأسرة أصبحت أكبر داعم لنا في نشر اللعبة بكل إمارات الدولة، ونحن نعتبر أن المدرسة والأسرة والاتحاد هم مثلث التطوير والإبداع في رياضة الجوجيتسو، ونعتبر أن كل العناصر الأخرى مكملة لعمل هذا المثلث الذي يمثل للعبتنا العمود الفقري.