  • الجمعة 04 جمادى الآخرة 1438هـ - 03 مارس 2017م

«الفاو»: أسعار الغذاء تقفز %17.2 الشهر الماضي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017

روما (رويترز)

ارتفعت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2015، وقفزت 17.2% الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، حسب منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، التي قالت أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت ارتفاعاً طفيفا في فبراير على أساس شهري بسبب الحبوب بشكل خاص.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر 175.5 نقطة في فبراير بزيادة 0.5% عن مستويات يناير.

وأصبح من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.6 مليار طن في موسم 2016 بزيادة 0.3% عن التوقعات السابقة حسبما ذكرت الفاو.

وقالت الفاو، إنها تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 744.5 مليون طن في 2017 بانخفاض 1.8 في المئة عن المستوى القياسي المسجل في 2016 لكن فوق متوسط خمس سنوات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا