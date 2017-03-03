«الفاو»: أسعار الغذاء تقفز %17.2 الشهر الماضي

روما (رويترز)

ارتفعت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2015، وقفزت 17.2% الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، حسب منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، التي قالت أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت ارتفاعاً طفيفا في فبراير على أساس شهري بسبب الحبوب بشكل خاص.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر 175.5 نقطة في فبراير بزيادة 0.5% عن مستويات يناير.

وأصبح من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.6 مليار طن في موسم 2016 بزيادة 0.3% عن التوقعات السابقة حسبما ذكرت الفاو.

وقالت الفاو، إنها تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 744.5 مليون طن في 2017 بانخفاض 1.8 في المئة عن المستوى القياسي المسجل في 2016 لكن فوق متوسط خمس سنوات.