النصر يحتفظ بلقب دوري سلة السيدات

علي معالي (دبي)
حافظ فريق سيدات نادي النصر على لقب بطولة دوري السلة، بعد تفوقه على فريق نادي سيدات الشارقة 60 / 38 في المباراة التي جرت بينهما أمس على صالة نادي النصر في دبي، وحل فريق سيدات الوسطى في المركز الثالث.
قام بتتويج الفرق الثلاثة سالم المطوع أمين السر العام للاتحاد، وندى عسكر المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومساء بن ضاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف الرياضة النسائية بالاتحاد.
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وبهذا الانتصار تؤكد سيدات النصر أنهن الأفضل على مستوى اللعبة في الدولة بعد التميز الكبير لهن لعدة مواسم في ظل منظومة عمل جيدة لهذا القطاع داخل قلعة العميد، ويضم فريق سيدات النصر اللاعبات آمنة المهيري، وشمس درويش وفاطمة حيدر وأسماء ماجد وسلمى محمد، ومريم أحمد وريم شهاب ميرة عبدالعزيز، ويتولى تدريب الفريق السورية هلا شحادة. أدار المباراة طاقم دولي مكون من محمد ريان وليلى زيد.