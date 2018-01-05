النصر يحتفظ بلقب دوري سلة السيدات

علي معالي (دبي)

حافظ فريق سيدات نادي النصر على لقب بطولة دوري السلة، بعد تفوقه على فريق نادي سيدات الشارقة 60 /‏‏ 38 في المباراة التي جرت بينهما أمس على صالة نادي النصر في دبي، وحل فريق سيدات الوسطى في المركز الثالث.

قام بتتويج الفرق الثلاثة سالم المطوع أمين السر العام للاتحاد، وندى عسكر المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومساء بن ضاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف الرياضة النسائية بالاتحاد.

انتهى الربع الأول للمباراة بالتعادل 11 - 11، وتفوق النصر في بقية الأرباع 11 - 3 و15 - 12، و23 - 12، وسيطر النصر على المباراة بشكل عام من البداية حتى النهاية، واستحق الفريق الحفاظ على لقبه، لما يمتلكه الفريق من عناصر جيدة نجحت في أن يفرضن أنفسهن على المسابقة المحلية. وكان واضحا الفارق الكبير في الربع الثاني للمباراة، والذي جعل سيدات النصر يتفوقن من البداية، حيث انتهى الربع بتقدم النصر 11 مقابل 3، واستمر تألق النصر في الربع الرابع الذي انتهى لهن بنتيجة 23 - 12.

وبهذا الانتصار تؤكد سيدات النصر أنهن الأفضل على مستوى اللعبة في الدولة بعد التميز الكبير لهن لعدة مواسم في ظل منظومة عمل جيدة لهذا القطاع داخل قلعة العميد، ويضم فريق سيدات النصر اللاعبات آمنة المهيري، وشمس درويش وفاطمة حيدر وأسماء ماجد وسلمى محمد، ومريم أحمد وريم شهاب ميرة عبدالعزيز، ويتولى تدريب الفريق السورية هلا شحادة. أدار المباراة طاقم دولي مكون من محمد ريان وليلى زيد.