روسيا ترفع إنتاجها 551 ألف برميل إذا لم تمدد أوبك اتفاق الخفض

عواصم (وكالات)

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين يتضمن خيارا لتمديد خفض إنتاج النفط إلى النصف، لكن من السابق لأوانه القول إن كان ذلك سيحدث.

وتوقع نوفاك ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 548-551 مليون طن (11.01-11.07 مليون ب/‏ي) في 2017 في حالة عدم تمديد اتفاق الخفض، كما توقع ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة 400-500 ألف ب/‏ي في 2017 إلى ذلك تراجعت أسعار النفط أمس الخميس بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي غير مسبوق إضافة إلى بيانات رسمية أظهرت أن مستوى الإنتاج في روسيا لم يتغير في فبراير مع عدم خفض المزيد من الإنتاج لموازنة السوق وتبديد تخمة المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا إلى 55.86 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أيضا إلى 53.33 دولار للبرميل.