رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت رأس الخيمة العقارية عقد تمكين أعمال بقيمة 11.5 مليون درهم مع مجموعة النعيمي، للمباشرة بتنفيذ مشروع الشركة المقبل منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب في رأس الخيمة. ومن المقرر افتتاح المنتجع الجديد والتابع لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية خلال العام 2019، ويضم المنتجع المؤلف من 350 غرفة مجموعة متنوعة من الغرف والأجنحة الفاخرة، ونادياً صحياً وسبا، إضافة إلى حوضي سباحة وصالة رياضية مجهزة بأفضل المعدات، والعديد من المطاعم المتخصصة.

وأوضح محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن إنتركونتيننتال ميناء العرب يأتي ضمن المخطط الرئيس لمشروع تطوير ميناء العرب، والذي يضم مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية المتميزة من فئة الخمس نجوم، مما يتيح للزوار والمقيمين فرصة الاستمتاع بجميع مقومات إمارة رأس الخيمة.

وسيدعم كل من منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب ومنتجع أنانتارا ميناء العرب، المجاور له، والمزمع افتتاحه بحلول نهاية العام 2018، تطلعات الإمارة نحو استقبال 2.9 مليون زائر بحلول العام 2025.

ويقع مشروع ميناء العرب، الذي يشكل جزءاً حيوياً من عملية تطوير رأس الخيمة بقيمة استثمارات تقدر بـ5 مليارات درهم على مدى السنوات الـ5 المقبلة، على بعد 45 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، ويضمن هذا الموقع المتميز، إضافة إلى مشاريع الترفيه المخطط لها، نجاح المنتجعات المعلن عنها والفرص الاستثمارية المستقبلية.