تواصل عمليات التجميع في الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت عمليات التجميع في الأسواق المالية خلال جلسة تداولات الأمس وارتفعت وتيرة التداول إثر استمرار تحويل أسهم وشراء مؤسساتي عند مستويات الاسعار الحالية، ليصفه محللون بأنه أسبوع التجميع تحركت فيه الأسهم في نطاق ضيق.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالي نحو 962 مليون درهم.

ودعمت عمليات شراء نفذت على أسهم قطاع البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 0.59%، حيث تصدر سهم بنك أبوظبي التجاري ارتفاعات البنوك والذي اغلق عند مستوى 7.29 درهم، بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي الاسلامي بنسبة 2% وتواصلت عمليات الشراء على بنك الخليج الأول وأبوظبي الوطني.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.02% متأثراً بتراجع سعر سهم بنك دبي الاسلامي بعد تداوله دون حق التوزيعات ليغلق عند 5.59 درهم بتراجع نسبته 9.25% وهو صاحب الوزن القيل جدا في المؤشر بنحو 15% ما ساهم في تراجع مؤشر سوق دبي بينما واصل المستثمرون عمليات التجميع عند مستويات الأسعار الحالية استهدف اغلبها توزيعات الأرباح وتوقعات بأن تحقق شركات مستهدفة نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي.